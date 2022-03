JW | Calciomercato Juventus, rinnovo ufficiale: firma fino al 2024

Calciomercato Juventus, firma ufficiale: rinnovo fino al 2024. L’annuncio del club club bianconero con una nota apparsa sul proprio sito.

La Juventus Women sta incantando tutti, con la vittoria contro il Lione, in rimonta, che ha sancito la dimensione europea delle ragazze di Montemurro, che all’Allianz Stadium hanno regolato le transalpine con il risultato di 2-1, aggiudicandosi l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Quella andata in scena ieri sera non è stata sicuramente la gara di Lina Hurtig, con l’attaccante che si è divorata un paio di occasioni monumentali. Un piccolo passaggio a vuoto per una calciatrice assolutamente a proprio agio all’interno dello scacchiere bianconero, al punto che è arrivata anche la firma del rinnovo del suo contratto. Come comunicato dalla Juventus sul proprio sito web, infatti, la Hurtig si è legata alla Juventus fino al 2024. Ecco il comunicato che notifica l’accordo:

LINA HURTIG RINNOVA FINO AL 2024!