Juventus, la bordata di Pogba: “Frustrante” | Annuncio sul suo futuro

Calciomercato Juventus, le parole rilasciate da Pogba non passano assolutamente inosservate: l’annuncio del francese sul suo futuro.

Nel piano restyling con cui la Juventus vuole ritornare a farsi il look rivoluzionando alcuni settori strategici, un ruolo di stringente importanza sarà sicuramente svolto dagli eventuali innesti che la dirigenza bianconera riuscirà a piazzare per rinforzare la zona nevralgica del campo.

La sensazione è che – alla fine – potranno essere due i colpi in mediana che la “Vecchia Signora” deciderà di “concedersi” in mediana. Oltre all’acquisto di un regista – il profilo di Jorginho non a caso è ritornato prepotentemente di moda – Cherubini lavora sottotraccia anche per una mezzala fisica. I nomi di certo non mancano: da Milinkovic Savic a Pogba, passando per Gravenberch, con Tchouameni sullo sfondo a causa degli alti costi dell’operazione. Alla luce del mancato rinnovo di contratto di Dybala, un eventuale assalto al “Polpo” – che salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con lo United in scadenza 2022 – non sembra essere un’ipotesi utopistica.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: la rivelazione del “Polpo”

A tal fine, non può essere assolutamente trascurata il contenuto dell’intervista rilasciata dal centrocampista ai microfoni di Telefoot. A chi gli ha chiesto lumi in merito alla scelta della sua prossima squadra, Pogba ha risposto senza mezzi termini: “Sul mio futuro non c’è niente di deciso, non c’è nulla da fare. Potrei decidere domani, o prendere una decisione a mercato aperto: la mia intenzione è quella di terminare bene la stagione, voglio tornare ad alzare trofei. La stagione è in procinto di concludersi, e non ambiamo a nessun tipo di obiettivo: ciò è davvero frustrante.”