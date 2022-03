Calciomercato Juventus, Dybala silurato di nuovo: voltafaccia improvviso

Ci si avvicina al prossimo weekend calcistico ma sono sempre le voci di calciomercato che riguardano i giocatori della Juventus a tenere banco.

I tifosi del resto si aspettano grandi cambiamenti, un rinnovamento della rosa che possa portare i bianconeri a lottare nuovamente per lo scudetto e magari anche per un posto al sole in Champions League. Missione non semplice per i dirigenti, che devono comunque tenere sott’occhio il bilancio e il monte ingaggi, cercando di non appesantirlo. Arrivati Zakaria e Vlahovic a gennaio, ci saranno senz’altro altri movimenti.

Specie in attacco, visto che la Juve sa benissimo di non poter contare su Dybala dalla prossima stagione. La società ha infatti deciso di non proporre alcun rinnovo all’argentino, che sarà dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero. Un vuoto, quello che sarà lasciato dalla “Joya”, che andrà colmato con l’arrivo di un altro grande giocatore.

Calciomercato Juventus, l’Atletico si tira indietro: Simeone vuole una prima punta

Ma dove giocherà invece Dybala? I tifosi bianconeri sperano che non si concretizzi l’interesse dell’Inter nei suoi confronti. Sarebbe davvero dura vederlo in serie A con la maglia nerazzurra sulle spalle. Ma d’altronde l’ex Palermo può accasarsi ovunque, visto che sarà libero da ogni contratto. Per lui si è parlato anche di un forte interessamento da parte dell’Atletico Madrid, ma stando agli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna le cose sembrano essere cambiate. Secondo infatti quanto riportato da “Mundo Deportivo” i colchoneros sarebbero sì alla ricerca di una punta, ma non con le caratteristiche dell’argentino. La priorità degli spagnoli sarà infatti quella di trovare un degno sostituto di Suarez (e dunque una prima punta) visto che il bomber ex Barcellona dovrebbe andar via a fine stagione.