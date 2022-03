Calciomercato Juventus, ribaltone Zaniolo: la mossa che spiazza la Roma

Calciomercato Juventus, un ribaltone improvviso sull’operazione Zaniolo: ecco cosa può succedere con il pupillo giallorosso.

Calciomercato Juventus, l’ormai vivo interesse dei bianconeri nei confronti del pupillo della Capitale è cosa ben nota. Zaniolo è un obiettivo concreto per la prossima stagione e lo stesso classe ’99 gradirebbe l’eventualità di un passaggio a Torino.

Stando alle ultime indiscrezioni de ‘Il Corriere dello Sport’, Zaniolo era inizialmente convinto di rinnovare con la Roma anche a cifre che si aggiravano ai 3 milioni di euro ma adesso è in una posizione di stallo con la squadra della Capitale, motivo in più che lo spinge, forse, sempre più sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, futuro in stallo | Si apre l’ipotesi Zaniolo

Di conseguenza questa posizione di stallo può essere vista come un assist per i bianconeri che adesso avrebbero la possibilità di arrivare all’obiettivo sempre più da vicino. L’operazione non è sicuramente economica e stamane abbiamo parlato di un’altra eventualità, cioè di un’offerta da 60 milioni per arrivare al cartellino di Zaniolo più Cristante, altro giocatore seguito dai bianconeri da diverso tempo.

Ma è anche vero che la priorità, per ora, continua a rimanere il giovane italiano. Zaniolo, nonostante gli infortuni, ha le qualità da fuoriclasse e proprio alla Juventus potrebbe trovare la sua consacrazione definitiva, almeno è ciò che si augurano la dirigenza e lo stesso Allegri che accetterebbe con grande entusiasmo il possibile nuovo acquisto. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.