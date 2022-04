Calciomercato Juventus, 70 milioni cash: futuro di Dybala già scritto

Calciomercato Juventus, rebus Dybala: quei 70 milioni di euro che possono fare la differenza, aprendo orizzonti improvvisi.

La telenovela Dybala è terminata nel modo in cui tutti conosciamo: per bocca di Arrivabene, la Juventus ha deciso di non mettere sul piatto della bilancia nessun’offerta, alla luce del ridimensionato che la figura della Joya ha avuto nel progetto tecnico bianconero a seguito dell’innesto di Dusan Vlahovic. E così, con il contratto in scadenza nel 2022, l’attaccante argentino è ora uno svincolato di lusso.

Sulle sue tracce, diversi club in giro per l’Europa hanno effettuato sondaggi esplorativi, al momento senza affondare il colpo. Un gioco di incastri piuttosto complicato, con tessere che devono essere ancora messe al loro posto. L’Inter continua a vigilare, pronta a fare irruzione qualora dovessero presentarsi gli scenari giusti; che, beninteso, presuppongono non solo le partenze di Vidal e Sanchez, ma anche quella di Lautaro Martinez. E proprio su quest’aspetto si concentra l’edizione odierna di Tuttosport.

Calciomercato Juventus, Lautaro libera Dybala: Conte all’assalto

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, infatti, sulle tracce del “Toro” ci sarebbe nuovamente il Tottenham, che già in estate aveva provato a portare il bomber in Inghilterra, mettendo sul piatto un’offerta da 70 milioni di euro. Proposta rispedita al mittente da Marotta che – forte dei soldi intascati dalle cessioni di Lukaku ed Hakimi – ha preferito rinnovare il contratto dell’attaccante, togliendo la clausola rescissoria da 111 milioni. A distanza di qualche mese, lo scenario è totalmente cambiato: Lautaro non è incedibile – complice anche una stagione vissuta con alti e bassi – e sulla panchina degli Spurs siede quell’Antonio Conte che più ne ha valorizzato le qualità. Se potesse scegliere, probabilmente il tecnico salentino si fionderebbe prima su Lukaku; ma si sa, il Chelsea è bottega cara, ed ecco che un eventuale assalto a Lautaro non è ipotesi utopistica. Probabilmente serviranno almeno 80 milioni di euro, ma quell’offerta estiva potrebbe rappresentare una prima base d’asta per cominciare a negoziare: anche Dybala aspetta…