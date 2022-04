Calciomercato Juventus, nuova offerta per Rudiger: siamo alla stretta finale

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il difensore in scadenza di contratto: intanto nelle ultime ore si è rifatto sotto un altro grande club.

Di buoni propositi per la nuova stagione la Juventus ne ha a bizzeffe. Ma non aveva fatto i conti, la società, con gli sgambetti degli altri club e con i ripensamenti dell’ultimo minuto. Sembrava che l’affare con Antonio Rudiger fosse ormai concluso, ma oggi abbiamo scoperto che non è così. E c’era da aspettarselo, visto che l’accordo, effettivamente, non è mai stato raggiunto. Malgrado nei scorsi giorni si parlasse così insistentemente di questo presunto matrimonio.

Si è rifatto sotto, prepotentemente, il Real Madrid. A dare la notizia è “El Nacional”, secondo il quale il difensore che tanto interessa a Massimiliano Allegri e ai suoi sia di nuovo vicino a vestire, il prossimo anno, la maglia dei Blancos. Gli spagnoli sono in cerca da tempo di un centrale che avesse le sue caratteristiche: nel momento in cui l’hanno individuato non c’hanno quindi pensato due volte, prima di iniziare a corteggiarlo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero inoltrato una seconda proposta

Il club madrileno potrebbe addirittura accontentare tutte le richieste di Rudiger, che accetterà solo un contratto che preveda uno stipendio di sette milioni annui con tanto di bonus alla firma. Cifra che il Chelsea, interessato a lui come la Juve, non poteva permettersi e che il Barcellona, che era pure in pole, non è stata evidentemente disposta a sborsare. Malgrado il Real sia al momento in pole, non è detto comunque che i bianconeri si arrendano così. Il giornalista Luca Momblano ha fatto sapere a Juventibus che “la Juve ha inoltrato una seconda proposta per Rudiger, che mi risulta sia già piuttosto elevata: non so se possa seguirne una terza. 25 milioni di commissioni? Non mi risulta, anche se ci sono commissioni importanti”. Potrebbe succedere ancora di tutto.