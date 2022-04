Non ci sono dubbi sul fatto che i tifosi bianconeri si attendono grandi colpi nel corso del prossimo calciomercato estivo della Juventus di Allegri.

L’allenatore livornese ha infatti sicuramente bisogno di volti nuovi per rinnovare e ringiovanire il suo organico. Sono arrivati a gennaio Zakaria e Vlahovic, destinati per anni ad essere i perni della squadra bianconera. Ma ci saranno innesti praticamente in tutti i reparti, molto dipenderà anche dalle cessioni che si verificheranno. Senza dimenticare che ci sono elementi in scadenza di contratto con i quali andrà definito il futuro.

La Juventus avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi per reparto. Si dovrà tenere però d’occhio anche il bilancio e per questo motivo si guarderà con attenzione anche alla lista dei potenziali svincolati. Oltre che alla promozione di alcuni giovani che sono attualmente in prestito altrove e che si stanno mettendo in mostra, come ad esempio Fagioli nella Cremonese.

Si dovrà rinnovare anche il pacchetto arretrato, vista la carta d’identità di Bonucci e Chiellini. Tanti nomi sono stati già accostasti alla Juventus nelle ultime settimane, tra cui quelle di Araujo, stella del Barcellona con davanti a sè tanti anni di carriera. Un obiettivo che rischia di sfumare subito, secondo le ultime indiscrezioni arrivate sul giocatore.

Barcelona director Mateu Alemany after meeting with Ronald Araújo’s agents: “It has been a good meeting – there’s a very good feeling on both sides, club and player, to proceed in the talks”. 🇺🇾 #FCB

Barcelona are pushing to extend Araújo’s contract as soon as possible. pic.twitter.com/JGbVMmQN7t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022