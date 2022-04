Calciomercato, ultimatum Juventus: 18 milioni per il bomber

Calciomercato Juventus, 18 milioni sono il prezzo quelli che i bianconeri spenderebbero per il riscatto del giocatore.

Calciomercato Juventus, 18 milioni per il riscatto di Alvaro Morata. 15 più 3 di bonus, la proposta fatta dai bianconeri all’Atletico Madrid. Gli spagnoli detengono il cartellino dello spagnolo e accetterebbero l’eventuale sconto chiesto dai bianconeri.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus sarebbe pronta al riscatto del proprio attaccante. Ideale per Allegri e ben integrato nell’ambiente, Alvaro può dare ancora un contributo importante alla Juventus e pertanto la dirigenza s’è convinta a continuare con lui. L’unico neo è, appunto, il cosiddetto riscatto visto che il giocatore è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, riscatto di Morata | 15 più 3 di bonus

Alvaro è quindi pronto a ricominciare e lo stesso Allegri rivorrebbe il suo attaccante, uno dei migliori in rosa per predisposizione e adattamento. Un autentico pupillo insomma. E adesso ci sarebbero le basi per continuare con lui. Per Morata, quindi, la Juventus avrebbe fissato il tetto dell’offerta a 15 milioni più 3 di bonus. Al momento, però, non risultano aperture dell’AtleticoMadrid allo sconto ma aspetteremo ulteriori novità per capire come procederà, effettivamente, la trattativa.