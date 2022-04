Cagliari-Juventus, “allegrata” a sorpresa: UFFICIALE, novità tra i convocati

Juventus, diramata la lista dei convocati in vista della sfida contro il Cagliari: ufficiale, ecco la lista completa.

Dopo l’immeritato KO patito contro l’Inter, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di guardare avanti: la sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari non può essere sottovalutata, anche perché la Roma è distante solo 5 punti, e l’Atalanta ha ancora una gara da recuperare.

In occasione del match contro i sardi, Allegri non potrà contare su Alvaro Morata e Mattia De Sciglio: il primo, ammonito da Irrati nell’azione che ha portato all’assegnazione del rigore per contatto su Dumfries, era diffidato e dunque salterà l’impegno contro i rossoblu. Stesso discorso per De Sciglio, al quale è stata comminata anche una multa per aver rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo di Irrati. Con il recupero di Zakaria, però, il centrocampo ha recuperato dinamismo e forza fisica, anche se l’assenza di Locatelli, out per 4 settimane, non andrà trascurata.

Cagliari-Juventus, la lista ufficiale dei convocati di Allegri

Per sopperire all’assenza di centrocampisti, Allegri ha deciso di concedere una chance a Miretti, il cui nome figura tra i convocati. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani

CENTROCAMPISTI: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti

ATTACCANTI: Vlahovic, Dybala, Kean.