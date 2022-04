Calciomercato Juventus, moneta sonante Arrivabene: valore triplicato

Calciomercato Juventus, il colpo piazzato a gennaio è senza dubbio l’esempio da seguire per i prossimi anni: il valore è triplicato

Il colpo piazzato a gennaio, quasi contro ogni pronostico, è un’opera bellissima della Juventus, che ha preso un elemento che non solo ha aumentato il livello tecnico e fisico della rosa, ma che sicuramente ha già un valore triplicato rispetto alla spesa sostenuta. Un esempio virtuoso di come le cose devono essere fatte nei prossimi mesi.

Parliamo di Zakaria, il centrocampista svizzero sul quale c’era mezza Europa, e che ha deciso di vestire la maglia della Juventus per le prossime stagioni. Arrivato dal Borussia Monchengladbach, Zakaria ha esordito con un gol prima di fermarsi per un infortunio. Rientrato a pieno regime contro l’Inter, è stato quello che ha colpito un legno che ancora trema e che insieme a Chiellini è andato vicino al gol del pari. Insomma, in poche parole ha già messo in mostra quelle che sono le sue caratteristiche principali. E ovviamente, l’anno prossimo, Allegri si aspetta da lui quello che deve essere un ulteriore salto di qualità.

Calciomercato Juventus, per Zakaria valore triplicato

E poi ovviamente c’è anche la questione economica che tiene sempre banco. Zakaria è costato alla Juventus, vista anche l’imminente scadenza di contratto con il club tedesco, solamente 8,6 milioni di euro. Un valore che adesso è già triplicato non solo per quello che è il giocatore in sé, ma anche per un contratto che adesso una durata assai più lunga. In sostanza, se la Juventus decidesse di cederlo – cosa che realmente è impossibile – avrebbe la possibilità di piazzare una plusvalenza decisamente importante

La strada per il futuro, in poche parole, è questa. Quella che si deve perseguire in tutti i modi per non gravare in un bilancio che sicuramente ha pagato in maniera enorme quelli che sono stati gli strascichi del Covid.