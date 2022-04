Calciomercato Juventus, pugno duro della società | Doppia fumata nera

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha deciso: come evidenziato da Tuttosport, la fumata nera è doppia. Cosa sta succedendo.

La vittoria in rimonta, assolutamente meritata, contro il Cagliari, è ossigeno puro per la Juventus, che consolida il quarto posto e aspetta con relativa tranquillità i risultati delle prime della classe. Protagonista del match della Unipol Arena, in negativo nella prima frazione di gioco, in positivo nel secondo tempo, è stato sicuramente Paulo Dybala, dal cui suggerimento in verticale è nata l’azione che ha portato alla carambola che ha favorito il caparbio Dusan Vlahovic.

La Joya non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022; tuttavia, il numero 10 potrebbe non essere l’unico calciatore a non prolungare il contratto. In questi giorni, infatti, si sta discutendo il futuro dei vari Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi. Se per i primi due la situazione sembra essere sostanzialmente fluida, maggiori incertezze trapelano sul fronte legato all’ex Genoa e all’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, non si sbloccano i rinnovi di Perin e Bernardeschi

Come evidenziato da Tuttosport, infatti, Bernardeschi avrebbe esternato il proprio desiderio di restare all’ombra della Mole, anche a costo di ridurre sensibilmente l’ingaggio attuale, che si aggira sui 4 milioni di euro annui. Il calciatore accetterebbe molto volentieri un’offerta al ribasso, con la Juve che, però, pur avendolo rassicurato in svariate circostanze, non ha ancora convocato l’agente Pastorello, né ha mai dato segnali di apertura in tal senso. Lo stesso Perin, che nutre aspirazioni di titolarità, avrebbe cominciato da tempo a guardarsi intorno: nel caso in cui si presentasse una squadra con un progetto interessante, l’ex estremo difensore del Genoa potrebbe anche decidere di non rinnovare.