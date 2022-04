Calciomercato, Juventus-Salah: quei 60 milioni svelano tutto

Calciomercato Juventus, il sogno Salah che diventa incredibilmente realtà: 60 milioni che potrebbero orientare lo scenario.

Dal mancato rinnovo di contratto di Paulo Dybala, in casa Juventus è scoppiato un vero e proprio tam tam mediatico: chi sarà l’erede designato della Joya?

Di certo i nomi non mancano. Ipotizzando un cambio modulo, e il passaggio in pianta stabile al 4-3-3 – in attesa del recupero di Federico Chiesa – un candidato credibile sembra rispondere al nome di Nicolò Zaniolo, anche se i bianconeri sembrano non essere intenzionati a mettere sul piatto quei 60 milioni di euro attualmente richiesti dalla Roma. Profilo diverso, ma pur sempre rientrante nei parametri societari, è quello di Giacomo Raspadori: il frizzante numero 10 del Sassuolo, autore di una seconda parte di stagione molto entusiasmante, è valutato dai neroverdi almeno 30 milioni di euro, ma le ultime operazioni condotte in sinergia con gli emiliani potrebbero concorrere a spianare la strada.

Tenendo sullo sfondo i vari Ziyech e Pulisic, per i trasferimenti dei quali occorrerà comprendere come si evolverà lo scenario economico del Chelsea, qualche settimana fa si sono rincorse delle voci riguardanti un presunto sondaggio effettuato dalla Juve per Momo Salah.

Calciomercato Juventus, Klopp ha chiesto Danjuma | Via libera per Salah?

L’egiziano è legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2023. Dopo diversi mesi in cui tra le parti non ci sarebbe stato alcun contatto per la ferma volontà dell’egiziano di concentrarsi sui propri obiettivi personali – nella fattispecie all’assalto, poi fallito, alle qualificazioni alle fasi finali dei Mondiali – i contatti tra i Reds e l’entourage dell’ex Roma sono ripresi. Tuttavia, lo stesso fantasista di Klopp in una recente intervista, ha preferito non “sbottonarsi” sul possibile esito della trattativa, affermando come ci siano diverse questioni che non possono essere dati in pasto a media.

Fatto sta, che secondo quanto rimbalza dalla Spagna, evidenziato più nello specifico da El Nacional, Klopp in persona avrebbe chiesto alla società di cominciare a scandagliare il terreno per provare a tastare la situazione legata a Danjuma, che non avrebbe chiuso le porte ad un interessamento del Liverpool. Tuttavia, la valutazione che il Villarreal fa del proprio gioiello è di quelle importanti: serviranno almeno 60 milioni di euro per portarlo via dall’Estadio de la Ceramica. Cifra importante, certo, ma non proibitiva per uno dei club più potenti al mondo. Salah e la Juventus osservano la situazione…