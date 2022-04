Calciomercato, 20 milioni e addio Juventus: blitz in Bundesliga

Continuano ad accumularsi voci e rumors riguardo i possibili acquisti del prossimo calciomercato estivo della Juventus di Allegri.

Cosa succederà nel corso delle prossime settimane? E’ sicuramente ancora troppo presto per dirlo. Ma di sicuro la Juventus dovrà effettuare degli acquisti per rinforzare la sua rosa. Servono nuovi innesti in tutti i reparti e per questo motivo la dirigenza è senz’altro già all’opera su dei potenziali obiettivi. Molto dipenderà anche dall’esito delle trattative legate al rinnovo dei contratti in scadenza.

Paulo Dybala andrà via, ma c’è ancora da capire quale sarà il futuro di De Sciglio, Perin, Bernardeschi e Cuadrado. Che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Di sicuro si cercheranno nuove pedine in difesa. Non solo al centro, dove la società ha la necessità di trovare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Ma anche sulle corsie esterne.

Calciomercato Juventus, Bensebaini sfuma: è vicino al Dortmund

Ci sono già dei nomi per quanto riguarda l’erede di Alex Sandro, possibile partente in estate. Renan Lodi, Emerson Palmieri e Wijndal al momento rappresentano le piste più calde. Anche perchè un altro possibile obiettivo della Juventus sembra destinato ad accasarsi altrove. Come ha infatti riportato “Fussballtransfers” il Borussia Dortmund si è mosso con decisione su Bensebaini, esterno sinistro del Borussia Moenchengladbach. Il cursore algerino, 26 anni, ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo club dunque sembra propenso a cederlo. L’accordo potrebbe arrivare sulla base di 20 milioni di euro. Si tratta di un laterale che in Bundesliga ha fatto benissimo: finora ha segnato 17 gol, non certo pochi per un esterno. Il suo futuro dunque pare essere lontano dalla Juve e dalla serie A, dovrebbe rimanere a giocare nel campionato tedesco.