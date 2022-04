Calciomercato Juventus, Zaniolo “silurato”: accordo per il nuovo 10

Calciomercato Juventus, Zaniolo adesso è stato “silurato”. C’è un altro obiettivo come possibile nuovo numero 10.

Calciomercato Juventus, il Napoli si chiama fuori dalla corsa a Zaniolo. Il gioiello giallorosso era stato sondato anche dalla squadra partenopea come, possibile, nuovo sostituto di Inisgne ma stando alle indiscrezioni riportate da Pedullà, adesso, l’obiettivo in attacco sarebbe un altro.

Stando infatti all’indiscrezione, il Napoli avrebbe un altro obiettivo offensivo, si tratta di Kvaratskhelia. Ciò vuol quindi significare che adesso la Juventus risulta l’unica squadra in pole per l’acquisto dell’azzurro.

Calciomercato Juventus, Zaniolo obiettivo concreto | Il Napoli si chiama fuori

Adesso la Juventus avrebbe la strada spianata per il giallorosso. L’obiettivo per l’attacco continua a rimanere lui, anche la priorità per Allegri. Con una rivale ai vertici che si chiama fuori come il Napoli, adesso, i bianconeri, possono davvero trovare la mossa vincente per chiudere Nicolò Zaniolo.

Come detto poc’anzi, dopo l’addio di Insigne, i piani del Napoli sono cambiati. Il profilo preferito à un altro e pertanto, i partenopei si chiamano fuori dalla corsa a Zaniolo. In attesa di capire come procederà la trattativa, ora i tifosi iniziano a sognare realmente. Idealmente Zaniolo sarebbe perfetto nella rosa di Allegri e molti dei titolari sono anche compagni della nazionale. Insomma il tappeto rosso è già stato messo, ora, bisognerà trovare la formula vincente per chiudere l’operazione magari inserendo qualche contropartita tecnica.