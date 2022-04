Juventus, resa dei conti Dybala | Blitz in Inghilterra: Inter al tappeto

Juventus, il futuro di Dybala ormai è alla resa dei conti. C’è anche un incontro in Inghilterra che potrebbe stravolgere le voglie dell’Inter

Non si molla. O almeno, nessun club interessato alle prestazioni di Paulo Dybala ha la voglia di farlo. In Italia c’è solamente l’Inter che potrebbe realmente prendere il giocatore, mentre all’estero sono diversi i club che attirati dal colpaccio a parametro zero potrebbero mettere sul piatto un’offerta economica importante per convincere il giocatore. E, tra questi, c’è anche il Manchester United.

Secondo quanto riportato anche dal Corriere dello Sport all’inizio della settimana ci sarebbe stato un incontro tra i Red Devils e l’intermediario che si occupa di curare gli interessi della Joya in Europa. Soprattutto perché salvo clamorosi colpi di scena il nuovo allenatore della società inglese dovrebbe essere ten Haag, che come primo nome avrebbe fatto appunto l’argentino.

Juventus, Dybala in Premier League?

La situazione quindi è ancora in evoluzione e non ci sono certezze. Ovviamente questo interesse – il secondo del Manchester United nei confronti dell’argentino – potrebbe mettere paura all’Inter che come vi abbiamo spiegato ieri avrebbe messo un’offerta di 8 milioni di euro compresi bonus all’attenzione del giocatore per poterlo vedere in nerazzurro il prossimo anno.

Ma il futuro è tutto da decidere anche se la sensazione è che ormai siamo vicini a quella che potrebbe essere considerata una vera e propria resa dei conti con un destino che diverrà più chiaro nelle prossime settimane.