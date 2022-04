Calciomercato Juventus, il Campione d’Europa arriva con lo scambio: addio Rabiot

Adrien Rabiot è stato e rimane uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati delle ultime stagioni a causa delle sue prestazioni altalenanti. Stando anche solo a quanto pensano i tifosi, possiamo dire che il francese non è sicuramente il tipico profilo per cui essi appunto stravedono. Del resto, come contraddirli: stiamo parlando di persone che sono state abituate negli anni a veder giocare per la propria squadra del cuore calciatori del calibro di Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio etc

Proprio a causa delle sue non costanti prestazioni il giocatore francese è uno dei primi nomi a cui si pensa quando la dirigenza bianconera lascia intendere le proprie volontà di cambiare qualcosa nell’assetto della squadra. Possiamo quindi dire che Adrien Rabiot è per molti un profilo sicuramente sacrificabile senza rimpianto alcuno, a maggior ragione se sostituito da un profilo di tutto rispetto. Ecco perché sembra molto verosimile quanto ripotato stamattina dalla redazione di “Tutto Juve”. Secondo i giornalisti, infatti, sembra che la dirigenza bianconera sia molto tentata dal lasciar partire il francese a mezzo di scambio, per arrivare ad uno dei campioni europei italiani.

Calciomercato Juventus, Jorginho per Rabiot: lo scambio è fattibile

Strano a dirsi, ma le possibilità per cui a sostituire il francese sarà proprio Jorginho non sono così basse. Tra i motivi che giustificherebbero lo scambio ci sono sicuramente il fatto che l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è un estimatore del francese, che ha tra l’altro già allenato ai tempi del PSG, il fatto che gli ingaggi dei due giocatori non differiscono poi così tanto e il fatto che tramite il decreto crescita la società Torinese andrebbe ad avere un cospicuo risparmio sull’ingaggio dell’italo-brasiliano. Inoltre, sempre secondo quanto riportato da “tutto Juve.com” il Chelsea sarebber disposto anche a versare nelle case della Juventus anche un conguaglio economico per la disparità anagrafica tra i due calciatori. Chissà quindi che nella prossima stagione Max Allegri non avrà a disposizione nella sua rosa proprio il metronomo della nazionale italiana, con cui la squadra ritroverebbe sicuramente una parte di quell’equilibrio che sta mancando alla “Vecchia Signora”.