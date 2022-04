Calciomercato Juventus, colpaccio dal Real Madrid: doccia gelata ufficiale

By

Calciomercato Juventus, l’intervista all’agente del giocatore non lascia dubbi: ecco cosa è emerso dalle sue parole.

Calciomercato Juventus, da ‘Tuttosport’ c’è l’intervista all’agente di Mendy, laterale sinistro del Real Madrid. Un ritorno di fiamma per i bianconeri o un’impossibilità d’acquisto? C’è da dire che la dirigenza sta lavorando proprio all’acquisto di un nuovo laterale ma l’agente non lascia dubbi in merito, ecco cosa ha detto.

Intervistato da ‘Tuttosport’ l’agente Le Mée ha parlato dell’attuale situazione di Mendy e del possibile nuovo interesse dei bianconeri:

“La Juventus era interessata al giocatore ai tempi del Lione, e poi il Real l’ha acquistato per la cifra di 50 milioni proprio dalla Francia e vi assicuro che in questo momento il club non intende privarsene”

Calciomercato Juventus, Mendy addio impossibile | “Il Real non vuole privarsene”

E poi l’agente continua:

“Attualmente lui si sente al top al Real Madrid e gioca da titolare e c’è da dire che l’ambizione di giocare nella squadra migliore al mondo lo soddisfa molto”

E poi la conclusione:

“Sento dire in giro che il Real Madrid è una formazione vecchia ma intanto sono in semifinale di Champions League e Ancelotti è molto vicino dalla conquista del titolo in patria”.

Una doccia gelida per la Juventus visto che, stando alle parole dell’agente, Mendy si trova perfettamente integrato nel Real Madrid e non intende abbandonarlo adesso e nemmeno in futuro. Di conseguenza la chiusura, almeno per il momento, sembra decisamente netta.