Juventus-Bologna, rigore su Morata non dato: il verdetto di Marelli ineccepibile

Juventus-Bologna, la mancata concessione del calcio di rigore per fallo su Morata desta molte polemiche. Ecco quanto rivelato da Marelli.

La Juventus non è riuscita a sfondare il muro eretto dal Bologna, con i felsinei che a lungo hanno condotto la gara, essendo raggiunti dall’inchiodata vincente di Dusan Vlahovic.

Ultimi istanti di gara assolutamente concitati, con i bianconeri che hanno sfruttato la doppia superiorità numerica per effetto delle espulsioni di Medel e Soumaouro. Quest’ultimo, è stato espulso dopo che l’arbitro, con l’ausilio del VAR, ha deciso di non decretare la massima punizione per un contatto su Morata al limite dell’area di rigore sul quale permangono molti dubbi. A caldo, Luca Marelli – esternando il proprio punto di vista – ha sottolineato come non riuscisse a capacitarsi della mancata concessione del penalty per la Juve; nel post partita, ha evidenziato come sul contatto permangano ancora molti dubbi. Evidentemente, all’arbitro è stato fatto notare come il contatto tra Soumaouro e Morata si concretizzi poco fuori dal limite dalla lunetta. Questioni di centimetri che avrebbero condannato i bianconeri, ma la polemica persisterà. Scelta di Sacchi nella bufera dunque..