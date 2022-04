Juventus, bufera sui social | Allegri torna nel mirino

Un solo punto per la Juventus nel confronto di ieri sera contro il Bologna, un risultato acciuffato per il rotto della cuffia.

Non può certo soddisfare il pareggio casalingo ottenuto contro i felsinei. Un risultato che ad ogni modo va visto anche come un bicchiere mezzo pieno, visto che fino a tre minuti dalla conclusione del recupero Morata e compagni stavano perdendo per via del gol segnato da Arnautovic. Poi Vlahovic è riuscito a trovare la zampata vincente dell’1-1 con gli ospiti ridotti in nove per le espulsioni di Soumaoro e Medel.

Un punto che muove la classifica ma che adesso mette la Juve in una posizione di potenziale pericolo, visto che la Roma vincendo a Napoli si avvicinerebbe al quarto posto. L’ultimo utile per andare in Champions League.

Juventus, Allegri nel mirino dei tifosi sui social

Dopo il risultato di ieri sera non sono certo mancate le discussioni su Twitter su quel che i bianconeri non sono riusciti a mettere in campo, sugli errori commessi e sul rischio di perdere il quarto posto. Nel mirino dei tifosi soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri, finito sul “banco degli imputati”.

Non posso credere che una società come la società #Juventus non si renda conto che questo allenatore, con il suo modo di giocare e di porsi, sta allontanando i tifosi dalla squadra. #AllegriOut — Lippismo (@lippismo) April 16, 2022

Qualche dirigente della #Juventus che ci metta la faccia e che spieghi:

– come mai #Allegri è intoccabile, con questi risultati

– qual è il valore aggiunto che porta alla rosa

– perchè non ripartire da un allenatore con delle idee di gioco fresche#JuveBologna #AllegriOut — Fede 🇮🇹 🇺🇦 (@FedericoIIZ) April 16, 2022

La puoi pareggiare, la puoi pure vincere non so come, ma dopo una roba del genere devi avere la dignità di dimetterti. Dimostri veramente il suo "amore" per la Juve, tanto il Real di turno pronto ad accoglierlo lo trova subito…#AllegriOut #JuveBologna #JuventusBologna — Matteo Moretti (@matteomoretti16) April 16, 2022

Se qualcuno pensa che questo allenatore possa dare qualcosa alla Juventus di calcio capisce meno di zero.#CagliariJuve #AllegriOut — Elio (@Elio_Horse) April 9, 2022

Davvero tanti i post che hanno visto coinvolto l’allenatore bianconero, “accusato” di non essere riuscito ancora ad imprimere la sua impronta di gioco sulla squadra.