Calciomercato Juventus, Pogba ha sciolto le riserve: “Deciso il suo nuovo club”

Calciomercato Juventus, Pogba avrebbe sciolto tutte le riserve. Ecco deciso il suo nuovo club. Cherubini bruciato dalla concorrenza

Dalla Spagna arrivano delle informazioni importanti su quello che potrebbe essere il futuro di Pogba. Si parla di un futuro già deciso, con una destinazione ormai certa, soprattutto – e questo lo aggiungiamo noi – per quella che potrebbe essere la prossima guida tecnica della società. Che, in maniera evidente, ormai è pronta al cambio dopo la stagione sicuramente deludente.

Secondo El Chiringuito infatti, il centrocampista francese ormai sembra davvero vicino ad un arrivo al Psg. Anzi, all’interno dello spogliatoio del Manchester United – che ha proposto il rinnovo ma che ha avuto una risposta negativa – già si saprebbe che Pogba avrebbe deciso di andare a giocare in Francia. Come detto prima anche perché Pochettino sembra al capolinea e l’arrivo di Zidane in questo momento non è scontato ma quasi. Insomma, Cherubini appare bruciato dalla concorrenza di Leonardo.

Calciomercato Juventus, Pogba al Psg

Insomma, il futuro del Polpo appare deciso e quello che poteva essere il sogno di un clamoroso ritorno per i tifosi della Juventus dovrebbe rimanere tale. Il fatto di essere allenato da Zidane, ma soprattutto un contratto che dovrebbe essere – anzi, che sarà – sicuramente migliore di quello che avrebbe potuto garantirgli la società bianconera, avrebbero fatto la differenza in questa trattativa.

La Juventus, che ha bisogno di innesti importanti in mezzo al campo, dovrà quindi cercare altre vie per regalare a Massimiliano Allegri qualche elemento che possa andare a sostituire chi partirà alla fine dell’anno. Sì, la Juve in mezzo farà delle scelte, dando il benservito sicuramente ad Arthur ma anche a Rabiot a quanto pare.