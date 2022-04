Calciomercato Juventus, ribaltone al fotofinish | Piano B da sogno.

Visto che parlare del centrocampo della Juventus non è più un taboo allora diciamocelo chiaramente: la situazione, totalmente diversa da quella di alcuni anni or sono, necessita di giovani di qualità che possano dare alla squadra un maggiore senso di sicurezza. Per questo la dirigenza Juventina è sempre interessata ai profili dei centrocampisti che si vedono in giro o che le vengano proposti.

Tra i numerosi nomi che si sono fatti in questi giorni ci sono ,ad esempio, Milinkovic Savic, Asensio o Gravenberch. Essi, se realmente acquistati, si andrebbero quindi ad aggiungere agli innesti inverali di Locatelli e Zakaria. Per quanto riguarda i primi due, sappiamo benissimo che la situazione è in evoluzione e solo in un futuro non troppo lontano avremo le risposte che cerchiamo. Per quanto invece riguarda l’ultimo, comunque obiettivo già bello e dichiarato da parte della juventus, pare che la situazione si stia modificando

Calciomercato Juventus, il piano B può diventare piano A.

Stando al tweet di Rudy Galetti sul giovane olandese sarebbe in corso un fortissimo pressing da parte del Manchester United, atto a far firmare il talentuoso classe 2002 per il Club di Manchester, anch’esso mancante di un altro giovane, Greenwood. Lo United, sotto stringenti indicazioni del prossimo allenatore Ten Hag quindi si sarebbe intromesso con forza nella trattativa tra Ajax e Bayern Monaco , che sembrava in realtà bella che consolidata. Il calciatore della formazione Olandese, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, è quindi un diamante grezzo in attesa di essere raffinato e sfoggiato al meglio possibile