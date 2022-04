Calciomercato Juventus, sì a 60 milioni: Cherubini tagliato definitivamente fuori

Calciomercato Juventus, l’attaccante potrebbe decidere di seguire il suo attuale allenatore nella nuova avventura inglese.

Giovane, tecnico, scattante, dribblatore fantastico. Un po’ il prototipo dell’ala moderna, che all’occorrenza può essere devastante su entrambe le fasce. Caratteristiche non propriamente simili a quelle di Paulo Dybala, piede mancino a parte. Eppure più volte è spuntato fuori anche il suo nome quando si è trattato di individuare un possibile sostituto del fantasista argentino, che sta per concludere la sua avventura juventina.

Stiamo parlando del brasiliano Antony, uno degli ultimi talenti svezzati dall’Ajax. Classe 2000, il nazionale verdeoro è pronto a fare il grande salto dopo un paio di stagioni ad Amsterdam. Qualche mese fa la Juventus ha chiesto informazioni su di lui ma il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra. Dove? Facile intuirlo dopo l’accordo ormai raggiunto tra Erik ten Hag, che lo allena oggi all’Ajax, e il Manchester United. Dal prossimo anno l’attuale tecnico dei Lancieri siederà sulla scottante panchina dei Red Devils prendendo il posto di Ralf Rangnick, che andrà invece a ricoprire un ruolo da dirigente.

Calciomercato Juventus, il Manchester United punta Antony

Sarebbe stato ten Hag, come riporta l’inglese Sun, a fare il suo nome durante la trattativa che lo porterà in Premier League. Antony è uno dei suoi pupilli e ritiene che in un campionato decisamente più competitivo rispetto all’Eredivisie l’esterno brasiliano possa sbocciate definitivamente e diventare uno dei migliori esterni in circolazione. A Manchester, sponda United, in estate sarà inevitabilmente rivoluzione, con la proprietà che dopo un’annata fallimentare – lo sarà ancora di più se non arriverà la qualificazione alla Champions League – avverte l’esigenza di ricominciare da zero.

L’Ajax tuttavia non ha intenzione di fare sconti ai Red Devils e per il cartellino non è disposto a scendere sotto i sessanta milioni.