Calciomercato Juventus, rivelazione Sky | Incontro saltato

Cosa riserverà ai tifosi il prossimo calciomercato della Juventus? L’impressione è che nell’organico del futuro possano esserci tante novità.

Certo molto dipenderà anche da come andrà a finire la stagione in corso. La squadra di Allegri è chiamata quantomeno a conquistare il quarto posto in classifica in serie A, l’ultimo che garantisce un posto in Champions League. E con esso anche importanti introiti economici, fondamentali per poter fare degli investimenti in estate.

Quel che appare però banale dire perché la rosa bianconera ha bisogno di innesti praticamente in tutte le zone del campo e non solo in attacco. Dove verrà almeno la presenza di Paulo Dybala, destinato a lasciare la Juventus a parametro zero vista la scadenza del suo contratto. Si punterà su giovani di talento e qualità, che possano essere per anni delle colonne nella squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, nessun incontro Gavi-Barcellona in questa settimana

Uno dei calciatori che sono stati accostati ai bianconeri è Gavi, stellina del Barcellona. Centrocampista di grande talento, giovanissimo, che si avvicina alla scadenza di contratto con la società blaugrana. Xavi non ha alcun dubbio, il Barcellona non può perdere un campione del genere e dovrà fare di tutto per rinnovare il suo accordo.

Actualización: NO habrá reunión para la renovación de Gavi esta semana. Cita aplazada, probablemente, hasta la próxima semana. https://t.co/20ofsurKAM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 20, 2022

Come ha spiegato Matteo Moretto su Twitter c’è stato un dietrofront nelle ultime ore. Nel senso che in questa settimana non ci sarà nessun incontro per discutere del suo contratto. In ogni caso non paiono esserci colpi di scena all’orizzonte: l’incontro dovrebbe andare in scena nel corso della settimana prossima. E’ molto alta la possibilità che Gavi accetti di prolungare la sua permanenza al Barcellona, dove è destinato ad avere un ruolo sempre più fondamentale.