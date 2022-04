Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio: doppio colpo e Allegri a mani vuote

Calciomercato Juventus, diversi gioielli potrebbero uscire da una squadra in particolare che avrebbe già una favorita come acquirente.

Calciomercato Juventus, il Sassuolo è una cantera di giovani prodigi che sono già diventati oggetti di desideri dei big club italiani, da Traorè, a Scamacca, a Frattesi e fino a Raspadori. Insomma un poker tutt’altro che da ridere.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Calciomercato.com’, nonostante i diversi tentativi iniziali, la Juventus non è più la favorita nella corsa ai gioielli neroverdi. Stando alle ultime novità, infatti, proprio l’Inter dell’ex Marotta sarebbe in vantaggio sulle rivali ai vertici.

Calciomercato Juventus, Marotta tenta il doppio colpo dal Sassuolo

Non solo Scamacca che è il primo obiettivo per l’attacco. Gli attuali campioni d’Italia in carica tentato – addirittura – il doppio colpo. Infatti l’altro obiettivo è in comune proprio alla Juventus, stiamo parlando del giovane Frattesi che piaceva, molto, anche alla Juventus.

Il nazionale azzurra è nella lista di Marotta che oltre a Scamacca vorrebbe arrivare anche al centrocampista azzurro. Un doppio affare che guarda anche al futuro e lascia tutte le rivali spiazzate, perché oltre alla Juventus anche il Napoli si era mosso per questi due giocatori. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà nei prossimi mesi ma l’Inter sembra la squadra favorita nella corsa ai due azzurri, sfruttando l’ottimo rapporto tra le dirigenze.