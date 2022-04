Calciomercato, 200 milioni e addio Juventus: scatta il restyling totale.

Le non brillantissime prestazioni di quest’ultimo anno hanno spinto la dirigenza del club a destinare ulteriori 200 milioni per il mercato estivo. Come si intuisce, infatti, questa cifra astronomica sposta tutti gli equilibri: anche gli acquisti ormai dati per certi devono a questo punto essere messi in discussione.

Stando alle indiscrezioni riportate dal “Daily mirror”, il Manchester United avrebbe infattti deciso di mettere a disposizione 200 milioni di sterline, che con il cambio attuale corrispondono anche ad una cifra superiore in euro, oltre a quelle eventualmente ricavabili dalle cessioni per la prossima finestra di calciomercato. Risulta quindi superfluo dire che con questa somma di denaro a disposizione, quindi, i “Red Devils”, che devono cercare di fare acquisti per ben bilanciare la loro squadra, si candidano di fatto ad essere una delle squadre più “potenti” dal punto di vista finanziario del prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, l’investimento allontana Milinkovic da Torino

Il nuovo capitale messo a disposizione per il mercato potrebbe senza dubbio essere un problema anche per le squadre intenzionate ad acquistare gli stessi giocatori che entreranno nel mirino del Manchester United. Tra questi figura proprio il serbo Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024 con la Lazio, a cui la Juve si è recentemente interessata. A questo punto però il lavoro per Cherubini si complica non poco: la Juventus potrebbe non poter competere con tutta la cifra monstre degli inglesi, o anche solo con una sua parte, e per questo se il calciatore serbo decidesse di volare a Manchester allora la dirigenza bianconera si vedrebbe costretta a virare su un altro nome.