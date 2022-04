Calciomercato Juventus, Allegri in scacco: il sostituto arriva dalla Ligue 1

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Cherubini avrebbe un piano B nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per Rudiger.

Ancora un mese e poi la stagione 2021-22 finirà in archivio. Per la Juventus non è stata complessivamente un’annata esaltante, anche se l’eventuale vittoria della Coppa Italia e il quarto posto potrebbero lasciare un retrogusto dolce ai tifosi bianconeri. La società invece sta già lavorando alla prossima, che dovrà giocoforza essere quella del riscatto.

Si continua a lavorare incessantemente per far sì che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri possa tornare competitiva su tutti e tre i fronti. A cominciare dalla difesa, il reparto che insieme al centrocampo ha bisogno di maggiori innesti. Soprattutto se a fine anno si materializzerà l’addio di Giorgio Chiellini, che potrebbe decidere di appendere le scarpette al chiodo. In caso “Giorgione” dovesse salutare, serve un elemento affidabile da affiancare a Bonucci e de Ligt. La Juventus l’aveva individuato in Antonio Rudiger, roccioso centrale difensivo del Chelsea in scadenza di contratto. C’è stato qualche incontro con l’entourage del nazionale tedesco ma la proposta bianconera è stata rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a virare su Badiashile

Insomma, la pista Rudiger si è improvvisamente complicata, con il Real Madrid che sembrerebbe in procinto di chiudere l’accordo con l’ex romanista. Cosa farebbe a quel punto la Juventus, qual è il piano B del direttore sportivo Federico Cherubini?

Secondo l’opinionista Luca Gramellini, nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per il difensore del Chelsea, i bianconeri si butterebbero su Benoit Badiashile, un profilo di cui si sta parlando insistentemente negli ultimi giorni. Classe 2001, il franco-congolese si sta mettendo in luce nel Monaco, in Ligue 1, dove ha mosso i primi passi da calciatore ed è stato lanciato da Thierry Henry. Forte fisicamente e dotato anche di una certa personalità, è stato più volte paragonato proprio allo stesso Chiellini.