Dembele-Juventus, nuovo colpo di scena: l’annuncio che sancisce la firma del francese

Calciomercato Juventus, dal social del momento l’annuncio sul futuro del giocatore. Ecco cosa succederà per il francese.

Calciomercato Juventus, si è parlato a lungo della situazione Dembele. L’esterno francese è un profilo molto in auge negli ultimi tempi, sia perché potrebbe lasciare il Barcellona a zero ma soprattutto per le sue doti tecniche davvero uniche che potrebbe fare al caso di qualsiasi big europea.

Ma dal social del momento, su ‘Tik Tok’, Theylovene, vicino all’entourage del giocatore, avrebbe fatto sapere che Dembele, alla fine, rinnoverà proprio con il Barcellona mettendo quindi fine a tutte le voci di mercato che l’hanno visto protagonista in questi ultimi mesi.

Un nuovo colpo di scena che, a questo punto, chiude tutti gli spiragli per un addio a titolo definitivo. Dembele è in scadenza e potrebbe lasciare il Barcellona a zero ma secondo l’insider la questione rinnovo verrà chiusa e, quindi, alla fine, il francese sceglierà di continuare ancora in Spagna.

L’indiscrezione di ‘Mundo Deportivo’ non lascia dunque dubbi su quella che sarà la prossima squadra di Dembele, di nuovo il Barcellona. La società che, in fondo, ci ha sempre creduto e che adesso avrà, finalmente, deciso il futuro del giocatore, ancora giovane e con grande volontà di vincere in Spagna. Discorso quindi, apparentemente, chiuso per la Juventus che rimaneva sempre alla finestra in caso di opportunità.