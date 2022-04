Calciomercato Juventus, addio Mckennie: scambio per la “spalla” di DV7

Calciomercato Juventus, appare sempre più probabile l’addio di McKennie: la società bianconera lo vuole inserire nella trattativa per l’attaccante

Con l’addio di Dybala alla fine della stagione ormai acclarato, la dirigenza della Juventus sa benissimo che deve prendere un attaccante da schierare al fianco di Vlahovic. Uno che ha caratteristiche simili a quelle dell’argentino ed è per questo che il nome che circola è quello di Raspadori. Ma c’è un’altra questione che inquieta, e che riguarda quello che è il futuro di Alvaro Morata. Cherubini, in sintonia con Allegri, lo vorrebbe tenere, ma non alle condizioni pattuite due stagioni fa. E cioè 35 milioni di euro.

La Juventus ha chiesto uno sconto, ma l’Atletico Madrid non ci sente. La dirigenza bianconera vorrebbe chiudere per 20 milioni di euro e sta cercando di avviare una trattativa importante sotto questo aspetto. Ma ripetiamo: Simeone, che avrebbe già visto un’offerta da parte dell’Arsenal per Morata, non accetterebbe nessuno sconto.

Calciomercato Juventus, McKennie per Morata

A meno che non arrivi la proposta di un cartellino, e cioè quello di McKennie. L’americano, infortunatosi nella gara di andata degli ottavi di finali di Champions League contro il Villarreal, secondo le informazioni riportate da Todofichajes, potrebbe essere quell’uomo da inserire in questo possibile scambio che possa regalare ad Allegri la possibilità di tenere a Torino Morata.

Ancora di offerte ufficiali sotto questo aspetto, afferma il portale spagnolo, non ne sono arrivate. Ma a quanto pare l’Atletico sarebbe pronto a ricevere questa proposta da parte di Cherubini e a valutarla attentamente. In questo modo il futuro di Morata sarebbe certo a Torino. Per la gioia anche del calciatore che più volte ha dichiarato di voler rimanere con la maglia bianconera addosso.