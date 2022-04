Calciomercato Juventus, effetto domino Mendes: salta la firma.

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, è uno dei procuratori sportivi più conosciuti presenti sulla piazza. Tra i suoi assistiti figurano allenatori e giocatori di spessore come: José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ángel Di María, Diego Costa, Ederson, Cancelo, Diogo Jota e, recentemente, anche Ansu Fati e Nico Gonzalez.

C’è però anche un altro talento spagnolo per il quale l’agente portoghese sarebbe pronto a fare di tutto pur di assicurarsene l’assistenza. Stiamo parlando del diamante non più così grezzo del Barcellona Pablo Martín Páez Gavira, noto come Gavi. Egli, che a soli 17 anni ha già incantato il mondo, è infatti in scadenza contrattuale con il Barcellona e, per questo, la dirigenza Blaugrana ha come necessità assoluta quella di rinnovargli il contratto visto che quello attualmente in essere termina il 30 giugno 2023. Secondo quanto riportato da “El Nacional.cat”, però, al Barcellona tutti si aspettavano che,ad oggi, il centrocampista avesse già rinnovato il suo contratto, ma così non è ancora stato. Sebbene l’attuale agente di Gavi sia Iván de la Peña, in ottimi rapporti con il presidente Laporta, lo spettro dell’arrivo di Mendes come suo nuovo procuratore, come del resto appena successo per Ansu Fati, spaventa non poco la dirigenza Blaugrana visto quanto il portoghese li abbia fatti penare per il rinnovo di Fati.

Calciomercato, Juve pronta all’affondo se Gavi non rinnova

Il Barcellona, che dal canto suo è fermamente intenzionato a proporre un contratto al giovane, è però anche fermissimo sulle sue posizioni: la prossima stagione inizierà o con Gavi con il contratto rinnovato o senza Gavi, in modo che non si verifichi più la “situazione Dembele” per la quale il mancato rinnovo di un calciatore porti alla scadenza del contratto, che quindi determina la presenza sul mercato a parametro zero del calciatore in questione. Le speculazioni circa le motivazioni per le quali Gavi non abbia ancora rinnovato sono diverse, ma quella più fondata è che lo spagnolo vorrebbe più spazio per giocare da titolare. Questo potrebbe appunto non succedere al Barça, vista la presenza dei comunque ingombranti Pedri, Busquets e De Jong.

Ecco quindi che il calciatore Spagnolo potrebbe decidere di chiudere il rapporto con l’amato Barcellona per partire alla volta di squadre che possano assicurargli un posto fisso da titolare. Inutile dire che se lo scenario fosse questo quasi tutte le squadre sarebbero pronte a fare follie pur di fargli firmare un contratto. Tra queste squadre figurerebbe senza dubbio quindi anche la Juventus che, tra l’altro, è proprio alla ricerca di qualche innesto a centrocampo. Inoltre, Agnelli sarebbe molto contento qualora Mendes diventasse procuratore del ragazzo, visti gli ottimi rapporti tra i due. Chissà quindi che se non si riuscisse a rinnovare questo fatidico contratto la Juventus, con il giusto compenso salariale per il giocatore, e per il procuratore, non possa nuovamente “fare la storia” del calciomercato e assicurarsi uno dei calciatori più forti che il panorama mondiale vedrà da qui ai prossimi 15 anni.