Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata a importanti interventi, mirati, per puntellare la sua rosa e renderla sempre più forte.

Ci sono alcuni elementi della squadra di mister Allegri che non sono più giovanissimi e dunque la Juve deve iniziare a pensare ai loro eredi. E’ il caso di Chiellini, ad esempio, ma non solo. L’obiettivo è quello di garantirsi dei giocatori che possano essere delle colonne portanti della squadra bianconera per i prossimi anni. Si sta iniziando a cercare anche il sostituto di Alex Sandro. Il calciatore brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

E dunque la prossima estate sarà l’ultima utile per il club per cederlo, altrimenti poi correrebbe il rischio di perderlo a parametro zero. Da settimane si stanno facendo i nomi dei possibili sostituti, con Emerson Palmieri che pare essere in pole position. Anche se a quanto pare potrebbe essere controsorpassato dall’altro obiettivo che la Juve ha appuntato sul suo taccuino.

Calciomercato Juventus, Mojica all’Atletico può “liberare” Lodi

Ci sono altre voci che riguardano infatti Renan Lodi, laterale sinistro dell’Atletico Madrid di Simeone. Secondo infatti quanto riportato da Michael Rincòn, giornalista di “fichajes de futbol”, i colchoneros sarebbero pronti a cedere il giocatore tant’è che stanno cercando già il suo sostituto.

🚨 | #AtléticoMadrid está interesado en contratar a Johan Mojica y #Juventus quiere a Renan Lodi. Las fichas encajan, pero #Elche no quiere vender al defensor colombiano, pero sabe que es difícil retenerlo. pic.twitter.com/u6lN8HVLY7 — Michael Rincón ✍🏼 (@MykeRincon) April 29, 2022

Anzi l’avebbero individuato in Johan Mojica, esterno dell’Elche. Club che non vorrebbe cedere il suo gioiello colombiano, ma è anche consapevole che di fronte ad una chiamata dell’Atletico sarebbe difficile trattenerlo. Il suo approdo in biancorosso di fatto libererebbe Lodi, pronto a cambiare casacca.