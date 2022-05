Calciomercato Juventus, Allegri gongola: futuro tracciato per il “nuovo Marchisio”

Calciomercato Juventus, spuntano interessanti novità sul futuro del giovane centrocampista bianconero: prestito imminente?

“Non credo che Arthur trovi una nuova sistemazione: penso che rimanga, e questo in qualche modo chiude spazi per eventuali giovani. Qualora il centrocampista brasiliano dovesse andar via, si aprirebbero spazi importanti”.

A Juventibus ha rivelato questo, e molto altro ancora, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Ed è stato sempre lui a snocciolare alcune preziose informazioni su chi teoricamente potrebbe prendere il suo posto nell’ipotesi in cui il regista ex Barcellona dovesse decidere di percorrere altre strade. Con un nome, su tutti, a farla da padrone rispetto a quelli circolati nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, Miretti in prestito per continuare il suo percorso di crescita

“Credo che Rovella sia in vantaggio – ha detto ancora – perché ha un’esperienza più solida rispetto a Miretti che però è lì, si fa vedere. Ieri ha giocato una partita molto interessante, magari potrebbe avere qualche altra chance da qui fino al termine della stagione. La cosa più logica da aspettarsi è che Miretti finisca in prestito e che faccia un percorso alla Marchisio”. C’è chi pensa, in effetti, che il 18enne di Pinerolo sia il futuro della Juventus. Sia perché era dai tempi di Marchisio che in prima squadra non c’era un talento che provenisse dall’attività di base e sia perché ha delle doti che potrebbero tornare utilissime al club bianconero. Da smussare un po’, magari, ma ci sono già.