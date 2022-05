Calciomercato Juventus, dietrofront Milinkovic | Ribaltone totale.

Si scaldano i moti per la finestra estiva del calciomercato; sono infatti già partite le prime contrattazioni tra i vari club e, con esse, tutta la serie di articoli concernenti il calciomercato. Tra i numerosissimi articoli presenti online non possono però mancare quelli non veritieri e proprio uno di questi ha fatto rizzare i capelli a tutti ieri sera.

Stando a quanto riportato da questi articoli, infatti, sembrava già tutto deciso per il passaggio di Milinkovic Savic al Manchester United. I giornali, tra l’altro, ne erano certi poiché la notizia da cui è partito tutto riguardava una vera e propria intervista fatta all’agente del calciatore della Lazio, in cui egli stesso rivelava il club che attendeva il talentuoso centrocampista nella prossima stagione. Inutile dire che in seguito al diffondersi della notizia le testate giornalistiche siano impazzite per tentare di accaparrarsi per prime lo scoop dell’ultim’ora.

Calciomercato Juventus, Milinkovic dice “no”: è tutto inventato

Ci ha pensato però l’entourage del giocatore a chiarire che la notizia principe, quella dell’intervista e quindi tutte quelle a valle della stessa, fosse un falso: non si era tenuta nessuna intervista all’agente del giocatore e quindi nessun passaggio ai Red Devils era stato ufficializzato. Dal canto suo la dirigenza bianconera avrà sicuramente tirato un bel sospiro di sollievo in quanto il serbo è un ormai dichiarato obiettivo per il centrocampo Juventino. La “Vecchia Signora” non è ovviamente l’unica squadra sulle tracce di Milinkovic: tra le altre figurano l’Inter di Simone Inzaghi, l’orami onnipresente PSG e il Manchester United appunto. La Juventus dovrà quindi lottare con i denti per cercare di portare a termine l’acquisto del cartellino di Savic.