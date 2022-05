Calciomercato, clamoroso dal Brasile | Addio Juventus: lo prende il Milan

La finestra di calciomercato è senza dubbio un periodo dell’anno “pazzo”, contraddistinto da notizie a cui serviva solamente una conferma ma anche da scenari totalmente inaspettati che lasciano tutti a bocca aperta. Infatti nessuno avrebbe detto che le sorti del giocatore fossero già decise.

Stando a quanto riporta su Twitter Fernando Campos, infatti, alla “Vecchia Signora” sarebbe stato già soffiato il primo innesto di qualità, un centrocampista che nelle passate stagioni si è fatto notare per le sue qualità di interdizione e visione di gioco. Secondo il giornalista di TNT SPORTS Brasile il calciatore ex Bayern sarebbe stato soffiato alla Juventus dal Milan, al quale, in realtà, era stato già avvicinato la scorsa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus; dal Brasile sono sicuri: Renato Sanches va al Milan

Il calciatore portoghese veste attualmente la maglia del Lille, con cui lo scorso anno è arrivato anche a vincere il campionato. Nonostante la giovane età il centrocampista è detentore già di molti trofei, tra cui:2 campionati tedeschi vinti al Bayern, 1 portoghese con il Benfica e 1 Francese con il Lille ed altre numerose coppe. Il giocatore di Lisbona, che già al Bayern era riuscito a farsi notare dai top club europei, ha portato sicuramente avanti il suo percorso di maturazione in Francia e sarebbe potuto essere un ottimo innesto per il centrocampo juventino ma la sicurezza con la quale il giornalista riporta nella sua notizia che egli “sarà un’ottimo rinforzo per il Milan” è disarmante. Resta solamente da vedere se è tutto vero o se quella riportata è la solita fake news creata per fare hype.