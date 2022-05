Calciomercato Juventus, scelto il nuovo 10: contatti serrati con l’agente

Calciomercato Juventus, ormai scelto il nuovo numero 10: contatti serrati con l’agente del calciatore. Una trattativa che sembra sulla giusta via

I contatti sono serrati. Continui anche. Con la sensazione che la Juventus abbia ormai scelto quello che dovrà essere il nuovo numero 10 almeno per un paio di stagioni, anche perché oltre, onestamente non si può andare. Di certo potrebbe dare molto alla società bianconera. E con l’ok di Allegri, la trattativa potrebbe anche ben presto decollare.

Il nome è quello di Angel Di Maria, fantasista in uscita dal Psg che non rinnoverà il proprio contratto con la società parigina. Un colpaccio a parametro zero per Cherubini, anche se la concorrenza è sicuramente importante. Così come sono le richieste del calciatore, che mira a prendere uno stipendio annuo di 7 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Insomma, una cifra che si avvicina, o addirittura supera, quelli che sono i paletti della società bianconera.

Calciomercato Juventus, contatti serrati

Il fatto che i colloqui con l’agente del calciatore siano continui lo spiega il portale calciomercato.it. Che spiega inoltre che la Juventus sta realmente facendo sul serio per prendere il calciatore. E che potrebbe anche cercare di dare a Di Maria quello che chiede, sfruttando il fatto che possa arrivare a Torino a parametro zero e dare quindi una mano a Cherubini in questa operazione decisamente importante.

Come detto Di Maria, vista l’età, potrebbe garantire ancora alcune stagioni su buoni livelli, portando esperienza e qualità in un reparto che dopo l’infortunio di Chiesa – e con un Dybala svagato – s’è ritrovato con le polveri bagnate in diversi momenti decisivi della stagione. E poi, il Fideo, è uno che sa come si vince quella coppa dalle grandi orecchie che ogni anno diventa sempre più un’ossessione.