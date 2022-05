Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi giorno dopo giorno di nuovi rumors riguardo i colpi estivi della squadra bianconera.

Si guarda inevitabilmente già al futuro in casa Juve. I bianconeri hanno bisogno di nuovi innesti per aprire un ciclo vincente sotto la guida di Max Allegri. Che spera possano arrivare innesti in tutte le zone del campo, dalla difesa all’attacco. Proprio quest’ultimo reparto è quello che potrebbe subire una rivoluzione. Dybala vive le sue ultime partite in bianconero prima di lasciare a parametro zero. Il riscatto di Morata è in bilico e questo spinge la dirigenza a cercare altre soluzioni.

Il punto fermo è Vlahovic, al quale andrà affiancato un grande campione. Una punta di livello internazionale che possa trascinare la squadra verso grandi traguardi. Andrà fatto insomma un investimento importante in tal senso.

Calciomercato Juventus, Jesus in vendita: il City vuole Haaland

Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, è da tempo accostato ai bianconeri per potenziare il reparto offensivo. Di certo sembra avere le caratteristiche giuste per essere il partner ideale di Vlahovic. In Inghilterra si sta parlando molto di un suo possibile addio ai citizens di Guardiola. Come ha spiegato il “Daily Mail” infatti il giocatore potrebbe finire sul mercato per una somma di 40 milioni di sterline, ovvero circa 48 milioni di euro. Questo perché il City intende recuperare un tesoretto da investire poi sull’arrivo di un grande centravanti come Haaland. Jesus ha un contratto in scadenza nel 2023 e anche questo spinge il club inglese a cederlo. La Juventus dovrà tenere però gli occhi bene aperti perchè anche l’Arsenal è sulle tracce.