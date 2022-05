Calciomercato Juventus, scatto del Psg: Allegri “saluta” il prossimo regista

Calciomercato Juventus, il Psg si fa sotto sul sogno di mercato di Allegri. Il regista ideale che adesso è corteggiato anche dai francesi.

Calciomercato Juventus, Frankie De Jong non è solo il profilo ideale ma anche il regista che in questo momento mancherebbe alla squadra bianconera. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, ci sarebbe anche il Psg interessata al regista in possibile uscita dal Barcellona.

Anche i parigini interessati ad un possibile grande colpo della Juventus. De Jong è infatti il giocatore ideale. Quel profilo che sarebbe in grado di fare la differenza fin da subito e in questo senso la Juventus lo sa e non vuole privarsene. Giocatore ideale per attitudine ma anche per esperienza, nonostante l’ancora giovane età.

Calciomercato Juventus, il Psg si fa sotto per De Jong | Duello ai vertici

Un desiderio che potrebbe diventare concretezza visto che il Barcellona, bisognoso di monetizzare al più presto, avrebbe già aperto alla sua cessione a titolo definitivo. Ma stando alle ultime indiscrezioni, adesso, la sfida potrebbe farsi più complicata visto che si metterebbe di mezzo proprio il Psg, squadra decisamente più ricca della Juventus che può permettersi di accontentare tutte le richieste, sia del giocatore che del club.

Il Barcellona deve fare cassa e preferirebbe puntare sui profili dalla cantera, più giovani ancora e che stanno dando risposte importanti, come Gavi. Di conseguenza si è aperto alla possibilità di una cessione dell’olandese. Il Psg vede il regista come ideale rinforzo in vista della prova del nove definitiva: cercare di vincere la Champions League nella prossima stagione.