Calciomercato Juventus, addio e “ritorno”: c’è già la data dell’annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe diventare concreta la strada dell’addio. Ecco quando potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, da ‘La Gazzetta dello Sport’ si parla del futuro di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero potrebbe lasciare a fine stagione. Il suo ritorno però sarà quasi certificato visto che lo stesso presidente Agnelli aveva detto che un posto in dirigenza è già pronto per lui. Il numero 3 bianconero potrebbe appendere gli scarpini al chiodo o tentare un’ultima stagione in MLS.

Di comune accordo con mister Allegri, con cui ha dimostrato, da sempre, di avere un ottimo rapporto. L’annuncio del ritiro del capitano potrebbe arrivare già tra giovedì e venerdì, praticamente dopo la finale di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, Chiellini verso il ritiro | Mercoledì la sua ultima finale

Mercoledì potrebbe essere l’ultima finale per il capitano bianconero. Re Giorgio al cospetto dei tifosi e dei suoi compagni per l’ormai, probabile, ultimo trofeo. Quello che i bianconeri vogliono vincere a tutti i costi, senza troppa fretta ma con la giusta concentrazione. Poi dopo ci sarà tempo per i saluti, le lacrime e gli “addii”.

Perché, in fondo, per Chiellini si tratterebbe di un addio momentaneo. Il capitano è già pronto a tornare da dirigente magari dopo un’esperienza all’estero, ancora in MLS. Sarà da vedere quale sarà il suo presente ma il futuro, ne sono tutti convinti, sarà di nuovo bianconero ma in un ruolo diverso.