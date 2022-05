Calciomercato Juventus, seduzione Zaniolo: fissato il blitz con la Roma

Calciomercato Juventus, Zaniolo seduce Cherubini: la pista rimane calda e c’è già in agenda il blitz con la Roma per il giocatore

Ci sono pochi dubbi che Nicolò Zaniolo ha sedotto la Juventus. Prestazioni importanti – anche se in questa stagione tra alti e bassi – giovane età, e ampi margini di miglioramento, mettono l’esterno della Roma quasi davanti a tutti. Il quasi è relativo al fatto che Cherubini, in questo momento, sembra aver avviato le “pratiche” per riuscire a prendere Di Maria dal Psg. Ma la pista che porta al giovane giallorosso rimane calda.

Così calda che la Juventus – a quanto scrive TuttoSport – sarebbe pure pronta a mettere in agenda un incontro con la Roma per quello che potrebbe essere un blitz decisivo. Molto dipende, spiega anche il quotidiano torinese, da quello che sarà il futuro di Morata e anche di Kean: ancora la società non ha capito come muoversi per i due. E sullo sfondo rimane anche Raspadori. Ma questo poi è un altro discorso.

Calciomercato Juventus, blitz per Zaniolo

In testa ovviamente c’è la finale di questa sera contro l’Inter che assegnerà la Coppa Italia all’Olimpico. Poi, con la qualificazione alla prossima Champions League già conquistata, la Juventus comincerà a programmare il futuro. Assaltando Zaniolo già nei prossimi giorni con un incontro con la Roma che sembra realmente ormai alle porte. Negli scorsi mesi Cherubini ha già incontrato l’agente del calciatore, mettendo sul piatto l’offerta che i torinesi hanno in mente. Ovviamente non sarà sicuramente semplice trattare con Tiago Pinto, che potrebbe dal proprio canto anche decidere di allungare i tempi, soprattutto perché la società giallorossa ancora si gioca molto in campionato e ha la finale di Conference League da giocare.

Insomma, si cerca di chiudere la questione in casa Juventus per essere pronti immediatamente nel momento in cui Allegri deciderà di radunare la squadra per il prossimo campionato. Lavorare sin da subito con quella che è la rosa dell’anno prossimo sarebbe un vantaggio enorme. Vedremo.