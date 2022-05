Calciomercato, 45 milioni sul piatto: Juventus tramortita

Calciomercato, la bellezza di 45 milioni di euro come prima offerta messa sul piatto. Juventus tramortita. Cherubini spiazzato

L’ufficialità di Haaland ha sicuramente spiazzato molti. Non tutti a dire il vero. Adesso che il norvegese, comunque, è un calciatore del Manchester City, è facile immaginare che dentro la squadra di Guardiola ci possa essere una mezza rivoluzione lì davanti. Il nome che circola maggiormente in questo momento, ma non solo, anche da un poco di tempo, è quello di Gabriel Jesus.

La Juve anche la scorsa estate ci ha provato: tentativo fallito per le richieste economiche decisamente elevate che il City aveva. Che però adesso, avendo un attaccante di primissimo livello in rosa, qualcuno lo dovrà pur cedere. Cherubini insomma potrebbe anche decidere di tornare alla carica, ma a quanto pare, secondo le informazioni riportate da fichajes.net, ci sarebbe un altro club di Premier League davanti a tutti.

Calciomercato, l’Arsenal spiazza Cherubini

Proprio i Gunners di Artera, che sulla prima linea probabilmente lasceranno partire anche Lacazette, si sarebbero mossi con il club di Manchester per capire quali sono le possibilità di una trattativa. Ma non mossi così, con le parole, ma con i soldi: ben 45 milioni di euro per l’attaccante brasiliano che era un pupillo di Guardiola ma che nelle ultime due stagioni ha disatteso quelle che erano le attese sulle sue prestazioni. Un addio arrivati a questo punto sembra quasi certo. E la Juventus, però, non sembra essere in nessun modo tra le squadre favorite per prenderlo.

La questione economica in questo caso potrebbe fare la differenza. Ma non solo: anche le caratteristiche del giocatore sono simili a quelle che la Juventus ha già in rosa. A queste cifre impossibile pensare al colpo. Si rimarrà probabilmente su Di Maria e Zaniolo. Che possono andare a sostituire Dybala.