Calciomercato, Perisic alla Juventus: la verità sul blitz bianconero

Calciomercato, l’esperto centrocampista croato è in scadenza di contratto e dopo la finale di Coppa Italia ha “punzecchiato” pubblicamente l’Inter.

Non l’ha presa bene, Ivan Perisic. Neanche la gioia per la Coppa Italia vinta da assoluto protagonista con tanto di doppietta in finale alla Juventus l’ha fatto desistere dal tirare una velenosa “frecciatina” alla sua società. Sul campo, a fine partita, durante i festeggiamenti per il secondo trofeo stagionale vinto dall’Inter, il centrocampista croato si è sfogato ai microfoni dei giornalisti. Nel suo mirino c’è finito l’amministratore delegato Beppe Marotta, reo, secondo Perisic, di aver temporeggiato eccessivamente a proposito del rinnovo.

“Marotta ha detto che siamo a un passo dal rinnovo? Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti, non si fa così”, ha detto l’esterno nerazzurro senza peli sulla lingua. Il riferimento è ovviamente al suo contratto, in scadenza il prossimo 20 giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarà un incontro a breve, probabilmente dopo la trasferta di Cagliari, ma per adesso sono solo indiscrezioni.

Calciomercato, nessun contatto tra la Juventus e gli agenti di Perisic

Perisic è ansioso di conoscere dove giocherà il prossimo anno. Lui si aspettava maggiore chiarezza da parte dell’Inter, soprattutto dopo essere stato uno dei giocatori più determinanti per la squadra guidata da Simone Inzaghi. Ha 34 anni, ma ha dimostrato di avere ancora voglia di lottare per traguardi ambiziosi e di reggere dal punto di vista fisico. La richiesta dell’agente al club di Steven Zhang sarebbe un biennale da 6 milioni l’anno, ma Marotta spinge per due anni a 4,5 milioni. Stavolta a tergiversare potrebbe essere proprio lo stesso Perisic, a cui le offerte non mancano.

#Juve–#Perisic, al momento solo rumors. Nessun contatto tra i bianconeri e l’entourage del croato ✖️ — Mirko Di Natale (@_Morik92_) May 13, 2022

Dall’Inghilterra lo segue con attenzione il Newcastle ma il croato è sempre stato un pallino della Juventus, che non ha mai smentito l’interesse verso l’esperto calciatore. Secondo il giornalista Mirko Di Natale di Tuttojuve.com, tuttavia, al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa tra i bianconeri e Perisic: le due parte non avrebbero avuto alcun contatto fino a questo momento.