Calciomercato, dalla Juventus al Napoli: lo vuole Spalletti.

Quella contro la Fiorentina è stata la sua ultima partita con la maglia della Juventus: il calciatore infatti non continuerà il rapporto con la Vecchia Signora e, per questo, potrebbe essere oggetto della campagna acquisti partenopea.

La scadenza del contratto del polivalente calciatore bianconero è fissata per il 30 giugno 2022 e come già espressamente comunicato dalla società, il suo contratto non verrà rinnovato. Il centrocampista italiano, ormai alla Juventus da 5 lunghi anni, è quindi alla ricerca della nuova maglia da vestire per la prossima stagione e, tra le squadre fattesi avanti, figura la società napoletana di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Juventus, il passaggio che fa sempre storia: Bernardeschi può andare a Napoli

Ironia della sorte, Federico Bernardeschi ha giocato la sua ultima partita con i colori della “Vecchia Signora” proprio contro la sua ex squadra, la Fiorentina, non godendo nemmeno della passerella che magari si aspettava per via della sconfitta della squadra di Max Allegri per 2 a 0. Stando a quanto riportato dal “Gazzetta.it” l’ala offensiva – che ha deciso di comune accordo con la dirigenza di non rinnovare il suo contratto per mettersi alla ricerca di una nuova sfida per la prossima stagione – potrebbe approdare al Napoli, poiché il toscano sarebbe una ottima “pedina” per la corsia esterna del 4-2-3-1 della formazione partenopea. A tal proposito, gli Azzurri si sarebbero resi protagonisti dei primi sondaggi esplorativi per tastare la situazione, anche se l’ostacolo ingaggio non può essere trascurato. L’ex Fiorentina, infatti, percepiva all’ombra della Mole circa 4 milioni di euro a stagione, ingaggio che, però, sembrava già disposto a tagliarsi.