Calciomercato Juventus, la notte di maggio che cambia tutto e “inguaia” Allegri

Calciomercato Juventus, una notte di maggio ha cambiato le carte in tavola: Allegri “inguaiato” dall’esito finale della stagione. La novità.

Nel finale della stagione la svolta, quella che potrebbe inguaiare Massimiliano Allegri e le possibili scelte societarie della Juventus per la prossima stagione. La società bianconera cerca rinforzi, questo è risaputo, e un obiettivo ormai di vecchia data che forse si è raffreddato un poco, è sicuramente Nicolò Zaniolo, l’attaccante della Roma che, però, con il gol in finale di Conference League potrebbe aver cambiato il suo futuro.

Partiamo da un fatto, che è quello relativo al rinnovo del contratto del giocatore: scadenza 2024 ma questione economica che dovrebbe essere riguardata. Friedkin ha deciso di bloccare Pinto nei mesi scorsi, dicendo che i tempi non erano ancora maturi per prendere una decisione del genere, ma come detto il gol che ha regalato il trofeo ai giallorossi potrebbe aver cambiato la storia.

Calciomercato Juventus, la situazione Zaniolo

Zaniolo in ogni caso non è fuori dal mercato – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ma la Roma adesso potrebbe alzare la posta in gioco, non accettando nemmeno quei 40 milioni di euro che Cherubini avrebbe potuto ufficialmente offrire nello spazio di poche settimane. Ma oltre questo c’è la sensazione che le parti adesso si possano sedere attorno a un tavolo per discutere di quello che prima era quasi innominabile: rinnovo e adeguamento economico del contratto. Insomma, la trattativa potrebbe prendere una piega che la Juventus non sperava anche se come detto forse la pista nell’ultimo periodo si era un poco raffreddata. Vedremo gli sviluppi che ci saranno sicuramente nelle prossime settimane. Ma tant’è, al momento è così.