Calciomercato Juventus, accordo per Gabriel Jesus: spunta la “data” ufficiale

Calciomercato Juventus, accordo per Gabriel Jesus: spunta la data per conoscere in maniera definitiva il futuro dell’attaccante

Un attaccante che fa gola a molti e che lascerà quasi certamente il Manchester City. Non solo perché questa stagione ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative, ma anche perché i Citizens hanno preso Haaland e allora di spazio per Gabriel Jesus ce ne sarebbe sempre di meno. Insomma, un addio certo diremmo, con la Juventus che guarda interessata alla possibile operazione così come Cherubini ha fatto lo scorso anno. Anche se, c’è da dire, ci sono delle squadre che sembrano avanti.

Una su tutte è l’Arsenal di Arteta, che è vogliono di tornare a giocare per la Premier League e che in attacco ha sicuramente bisogno di innesti. Un’altra è il Tottenham di Conte, che vorrebbe regalare a Kane un partner d’attacco con caratteristiche diverse da quelle che al momento gli Spurs hanno in rosa. Insomma, ci sarebbe da battere tanta concorrenza.

Calciomercato Juventus, la data dell’accordo

Nel frattempo comunque, almeno secondo quanto riportato dal manchesterevening.co, ci sarebbe una data ufficiale di un accordo. O per meglio dire, una data che potrebbe essere la deadline per conoscere il futuro dell’attaccante brasiliano. Dopo gli impegni con la Nazionale, l’entourage del calciatore dovrebbe avere un incontro con la dirigenza del Manchester City, con in testa ovviamente Guardiola, per prendere una decisione definitiva.

Juve tagliata fuori? Difficile dirlo in questo momento, anche se le condizioni economiche non sono sicuramente di quelle migliori per andare a chiudere un affare del genere. Certo, i campioni d’Inghilterra in questo momento non possono nemmeno richiedere la luna. Ma poi ci sarebbe anche le richieste del calciatore da accontentare. Per nulla semplice.