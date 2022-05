Juventus, allarme Vlahovic: salta la Nations League | Ecco il motivo

La Juventus adesso è focalizzata sul calciomercato, ma molti suoi giocatori ancora non sono in vacanza dopo la fine del campionato di serie A.

Ci sono infatti gli impegni con le nazionali da onorare in questo mese di giugno che sta per iniziare. Solo dopo ci sarà un breve periodo di riposo. Non bisogna dimenticare che il campionato ricomincerà a metà agosto e dunque il tempo per tirare il fiato sarà poco. Tanti elementi della rosa di mister Allegri sono impegnati con l’Italia di Mancini, ma non solo.

I tifosi juventini sono un po’ preoccupati dopo la notizia del forfait di Vlahovic. L’attaccante infatti è stato escluso dalla lista dei convocati del ct della Serbia Dragan Stojkovic. La sua nazionale sarà impegnata nelle prossime partite in un doppio confronto con la Slovenia, oltre per le sfide di Nations League con Svezia e Norvegia. Lui però non ci sarà.

Juventus, pubalgia per Vlahovic: deve riposare

Come spiega la Gazzetta dello Sport, chi non risponderà presente alla chiamata della sua nazionale è Dusan Vlahovic. Il centravanti è infatti destinato a saltare le gare di Nations League a causa del riacutizzarsi del problema fisico che ne ha condizionato la fine della stagione. Vale a dire la pubalgia. Meglio rimanere fermi per non aggravare la situazione. Il piano è infatti quello di far riposare Vlahovic totalmente per tre o quattro settimane, in modo da eliminare il dolore. L’obiettivo è quello di farlo arrivare nelle migliori condizioni al ritiro di inizio luglio, quando ci sarà da lavorare sodo per costruire una squadra forte che possa ambire allo scudetto. Con i gol di Vlahovic, ovviamente.