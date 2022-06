Calciomercato Juventus, uragano Cuadrado: addio già deciso

Calciomercato Juventus, colpo di scena Cuadrado: l’addio del Panita è già scrito. Ecco cosa sta succedendo: clamorosi sviluppi.

Un fulmine a ciel sereno. La notizia legata al possibile addio di Juan Cuadrado, o comunque a delle frizioni che si sarebbero materializzate con l’entourage del “Panita”, che ha deciso di usufruire del rinnovo automatico per allungare di un’altra stagione la sua permanenza all’ombra della Mole, sta catalizzando l’attenzione mediatica.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch su “Juventibus”, Luca Momblano ha fornito importanti ragguagli in merito alla situazione sempre più tesa venutasi a delineare, che porterà, salvo clamorosi colpi di scena, l’ex esterno della Fiorentina a dire addio alla compagine bianconera il prossimo anno. Ecco quanto dichiarato da Momblano:

“I rapporti con la società sono tesissimi: non ha accettato il riadeguamento al ribasso dell’ingaggio. A gennaio sa già che dovrà cercarsi una squadra: ci si è lasciati un pò male, e ci sono delle offerte che la sua famiglia gradisce. Prima su tutti gli Stati Uniti. L’idea è: non vogliamo essere succubi. L’atmosfera è del tipo – Sei sopportato, e ti stiamo regalando dei soldi. La proposta era un annuale con opzione per secondo a 40% in meno di quello che guadagna ora, dove l’opzione scattava al raggiungimento di un tot di presenze.”