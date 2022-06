Calciomercato Juventus, ribaltone Di Maria: affare sbloccato in una mossa

Calciomercato Juventus, ribaltone totale sull’operazione Di Maria adesso l’affare può essere sbloccato con una soluzione unica.

Calciomercato Juventus, Di Maria continua a non trovare una soluzione per il suo futuro. Per volere dell’agente deve essere necessariamente un club prestigioso per chiudere al massimo la sua carriera.

Dopo una lunga esperienza al Psg con grandi risultati e score incredibile personale, Angel ha bisogno di un’altra grande esperienza ma ciò che non è ancora arrivato è un accordo. Lui vuole un solo anno a cifre alte, si parla di almeno 9 milioni di euro. Mentre la Juve propende per il biennale così può ottenere uno sconto per il decreto crescita. E inoltre la rigorosa politica sugli stipendi annuali ha già visto un ridimensionamento netto sugli stipendi di un singolo giocatore.

Calciomercato Juventus, Di Maria si sblocca se accetta il biennale

Si è parlato anche dell’ipotesi Barcellona, ma in casa catalana non godono certo di un periodo roseo dal punto di vista economica e lo stesso Xavi non considera Di Maria una priorità. Insomma la situazione in Spagna non sembra delle migliori condizioni, nonostante la candidatura del calciatore. L’argentino vuole necessariamente un grande club e se dovesse accettare l’offerta biennale proposta dai bianconeri, allora sì, che si potrebbe chiudere l’operazione.

Volontà per altro mossa anche dello stesso agente del fantasista che desidera regalare al suo assistito un club prestigioso con una storia importante. La Juventus ha tutte le caratteristiche per accontentarlo, ora, non resta che sperare nella riuscita dell’operazione andando incontro anche alle richieste della dirigenza bianconera, che chiede necessariamente un biennale per il contratto, come viene anche sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’.