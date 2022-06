Calciomercato Juventus, telenovela finita: risposta shock di Di Maria

Calciomercato Juventus, la risposta che tutti temevano: fulmine a ciel sereno Di Maria. L’ultima indiscrezione dalla Spagna è clamorosa.

Sarebbe giunto ad un autentico punto di svolta il lungo tira e molla tra la Juventus e Angel Di Maria. Ricordiamo come l’interessamento del club bianconero per “El Fideo” non sia affatto una novità, con l’argentino che è stato individuato già da tempo dalla “Vecchia Signora” come il rinforzo ideale per sopperire alla partenza di Paulo Dybala, messo alla porta da Allegri.

La trattativa con l’entourage dell’ex esterno del Psg viveva da tempo una fase di stallo, motivata dalla ferma volontà del calciatore di “spuntare” un contratto annuale, a circa 9 milioni di euro a stagione. La Juve prima aveva insistito con il mettere sul piatto un biennale, salvo poi provare a cercare un compromesso con l’asso argentino, a cui aveva proposto un annuale da circa 7-7,5 milioni. Sforzo che – stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna – potrebbe rivelarsi inefficace.

Calciomercato Juventus, Di Maria orientato a rifiutare la “Vecchia Signora”

Come evidenziato da Matteo Moretto di “Relevo”, infatti, Di Maria sarebbe sempre più vicino a dire no alla Juventus: non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma lo scenario dovrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta. Ragion per cui, sono stati confermati i feedback negativi delle ultime settimane: si tratta di una decisione maturata dal diretto interessato per motivi personali, che a questo punto riapre improvvisamente le porte ad un’irruzione del Barcellona e del Benfica.

Laddove questi rumours dovessero essere confermati, la Juventus sarebbe inevitabilmente costretta a virare su altri tipi di obiettivi: a tal fine, potrebbero ritornare prepotentemente in auge le candidature di Zaniolo, Berardi, e David Neres.