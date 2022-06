Calciomercato Juventus, maxi affare per il vice Cuadrado: ha già detto sì

By

Calciomercato Juventus, maxi affare in Serie A per il vice Cuadrado. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento: si tratta con il club

Non solo Udogie, ma anche un altro elemento dell’Udinese, come si sa da un poco di tempo, è nel mirino della Juventus. Molina, l’esterno destro argentino di proprietà dei Pozzo è entrato nelle grazie di Cherubini dono una stagione davvero importante, fatta di prestazioni di alto livello, di gol, di assist, e con una convocazione conquistata con la maglia della Nazionale argentina. Insomma, un uomo da prendere in seria considerazione per il futuro.

E secondo quanto riportato da Repubblica in edicola questa mattina, le parti sarebbero vicine ad un accordo. La Juve infatti ha già incassato il sì da parte del giocatore e adesso attende di capire come limare le richieste economiche dell’Udinese, che per il cartellino di Molina vorrebbe 20 milioni di euro. Una cifra che la società bianconera potrebbe abbassare inserendo nell’affare una contropartita tecnica. E i nomi ci sono.

Calciomercato Juventus, i nomi per Molina

Sarebbero due i nomi in ballo: Mandragora, centrocampista centrale che ha già vestito la maglia dell’Udinese e che il Torino potrebbe anche non riscattare, e Miretti, lanciato da Allegri nella scorsa stagione che ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Il primo non stuzzica più di tanto l’idea dei friulani, che a quanto pare sarebbero maggiormente orientati verso il secondo. Vedremo.

Le basi comunque per arrivare a una soluzione dell’affare ci sono tutte. La sensazione infatti è che la Juventus sia riuscita ormai a fare breccia nel cuore non solo del giocatore ma anche dei Pozzo. Senza dimenticare che in ballo, con i bianconeri, c’è anche un altro nome: quello di Udogie.