Calciomercato Juventus, porta chiusa a metà: annuncio ufficiale sul vice Dv7

Calciomercato Juventus, porta chiusa a metà per il vice Vlahovic. Ecco l’annuncio ufficiale sull’obiettivo dei bianconeri

La casella nello scacchiere di Massimiliano Allegri è da riempire: il vice Vlahovic ancora non è stato scelto dalla società bianconera, che attende di capire come muoversi sul mercato anche se i primi nomi, da parte di Cherubini, sono stati sondati nelle scorse settimane. Sì, oggi è uscito fuori un possibile interesse per Suarez, che così come anche riportato da Sport Mediaset sarebbe stato proposto alla società bianconera, ma ovviamente non è l’unico nome nella lista.

Ci sono sia Giovanni Simeone, che è stato ufficialmente riscattato dall’Hellas Verona, ma soprattutto Marko Arnautovic, l’attaccante del Bologna che sembra incedibile. Anche se non troppo, a dire il vero, soprattutto dopo le parole di Sartori, neo direttore sportivo degli emiliani.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Arnautovic

Marko Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic” ha detto Sartori durante la conferenza stampa di presentazione. “Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai” ha comunque continuato, visto che davanti ad un’offerta ritenuta interessante, il calciatore potrebbe pure decidere di lasciare la squadra dell’allenatore serbo e provare una nuova avventura.

Non c’è da dimenticare comunque che sull’attaccante c’è anche il forte interessamento della Fiorentina di Italiano, alla ricerca di un elemento da mettere al fianco di Cabral sulla prima linea dopo l’addio di Piatek. Certo, se la Juventus dovesse premere sull’acceleratore e decidere in via risolutiva di prendere Arnautovic, allora per la Viola ci sarebbero davvero poche possibilità di arrivare in fondo a questa possibile trattativa. In ogni caso la notizia di oggi è che l’apertura c’è stata.