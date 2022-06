Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: addio al “pupillo” di Pirlo.

Nonostante l’annata di Pirlo da allenatore della Juventus non sia stata piena di successi, anche se comunque ha collezionato più trofei di quelli che la Juventus ha conquistato quest’anno, c’è da riconoscere all’allenatore campione del mondo il merito di aver dato spazio a giocatori che prima non erano proprio inclusi nelle gerarchie bianconere.

Infatti durante il suo anno da coach della “Vecchia Signora” egli ha dato spazio a giovani meno conosciuti che hanno però dimostrato quantomeno di essere all’altezza del massimo campionato italiano. Sicuramente l’esordio di alcuni era già avvenuto con Sarri, ma con lui hanno trovato più spazio anche a causa degli innumerevoli infortuni con i quali la squadra si è trovata a fare i conti.

Calciomercato Juventus, Frabotta corre verso Lecce: è quasi fatta

Il giovane centrocampista romano, nonostante si fosse fatto notare grazie alle sue doti, ha però passato l’ultimo anno in prestito al Verona, dove però è stato molto sfortunato poiché ha sofferto due infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo di gioco. Dalle notizia riportate “sololecce.it”, però, sembra proprio che il centrocampista non avrà nemmeno il tempo di riambientarsi alla Continassa che dovrà partire nuovamente: il neopromosso Lecce ha infatti dimostrato il suo interesse concreto per il calciatore e, a meno di clamorosi colpi di scena, la città salentina sarà la casa di Gianluca per il prossimo anno. Per l’accordo, sempre secondo la fonte, si parla anche questa volta di un prestito con diritto e obbligo, a seconda del verificarsi di determinate condizioni.